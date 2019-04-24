Формування НАБУ буде завершено найближчим часом

Найближчим часом Національне антикорупційне бюро завершить формування кадрового складу. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник під час засідання комітету з питань запобігання корупції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з 643 працівників бюро 197 осіб є детективами, інші є співробітниками оперативного управління та управління спецоперацій.

"За період формування НАБУ нами були отримані заявки від більш ніж 40 тисяч громадян України, які висловили бажання взяти участь у конкурсі в НАБУ. Майже 45 тисяч пробували свої сили. Сьогодні НАБУ це 643 працівника з 700 можливих. Ці вакансії будуть заповнені найближчим часом. У нас завершилася остання хвиля конкурсу на посади детективів", - заявив Ситник.

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро України - державний правоохоронний орган з широкими силовими повноваженнями, на який покладається попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів. Бюро було створено 16 квітня 2015 року.

Нагадаємо, Ситник заявляв, що детективи Національного антикорупційного бюро поки розслідують 720 кримінальних проваджень. До кримінальної відповідальності притягнуто майже півтисячі людей. Щодо 320 чоловік розслідування завершено, справи передані в суд.