Формат участі Зеленського в Генасамблеї ООН ще не вирішено, - Нікіфоров

"Він буде приймати рішення, виходячи з доцільності. Адже витратити купу часу - день туди, день назад на переліт - заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Повинна бути якась користь. Якщо користь - якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів - що виправдовує цю витрату часу, президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50/50", - зазначив Никифоров.

За його словами, під час виступу на Генасамблеї Зеленський, зокрема, торкнеться теми Кримської платформи, адже в ООН входить 193 країни, і кожна з цих країн може приєднатися до декларації, підписаної на саміті Кримської платформи 23 серпня.

"Я думаю, що президент може представити цю платформу і може ще раз запросити. Все - таки ООН - це 193 країни. Він може запросити ці країни приєднатися до Кримської платформи. Це було б хорошим жестом", - додав прес-секретар.