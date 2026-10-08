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FOREX EXPO UKRAINE 2026: Джордан Белфорт, красная икра и фуршет в трех городах

14:45 08.10.2026 Чт
3 мин
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aimg Анна Шиканова
FOREX EXPO UKRAINE 2026: Джордан Белфорт, красная икра и фуршет в трех городах Где и когда состоится FOREX EXPO UKRAINE 2026 (коллаж)
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В Киеве, Львове и Днепре 23 октября одновременно состоится важное мероприятие – FOREX EXPO UKRAINE 2026 – "Форекс 2026 – главное финансовое событие года".

Что это за форум, где купить билеты и что будет в программе, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз.

Где купить билеты на FOREX EXPO UKRAINE 2026

Билеты на FOREX EXPO UKRAINE 2026 , который начнется в 17:00, можно купить онлайн. При покупке участники могут выбрать одну из трех локаций проведения форума – Киев, Львов или Днепр.

Билеты на каждый город продаются отдельно на платформе Karabas.

Киев - купить билеты

Львов - купить билеты

Днепр - купить билеты

Все три локации будут работать по единой программе. Участники смогут присоединиться к онлайн-выступлению топовых спикеров, а также посетить офлайн-часть мероприятия в выбранном городе.

Что в программе форума

Одной из главных особенностей события станет онлайн-выступление Джордана Белфорта – известного американского предпринимателя, бывшего биржевого брокера и автора мемуаров, ставших основой фильма "Волк с Уолл-стрит". Гости в трех городах могут присоединиться к его выступлению в рамках единой программы.

Но FOREX EXPO UKRAINE 2026 – это не только выступление международного спикера . Организаторы подготовили для гостей полноценную неформальную программу с бесплатным фуршетом, красной икрой, алкогольными напитками и угощениями. Предусмотрена развлекательная часть и возможность пообщаться в непринужденной атмосфере.

Кто такой Белфорт - "волк с Уолл-стрит"

Главный спикер форума – Джордан Белфорт, известный во всем мире как "Волк с Уолл-стрит". Его история получила широкую известность после ухода одноименных мемуаров и их экранизации Мартином Скорсезе из Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Биография Белфорта имеет и противоречивую страницу: в 1990-х он руководил брокерской компанией Stratton Oakmont, был осужден в США за финансовые преступления и отбыл наказание.

FOREX EXPO UKRAINE 2026: Джордан Белфорт, красная икра и фуршет в трех городах
Джордан Белфорт

После этого Белфорт построил новую профессиональную карьеру как автор, консультант и тренер по продажам и переговорам. Он разработал собственную систему Straight Line – методику продаж и убеждения, которую сегодня продвигает на международном уровне.

Белфорт консультировал более 50 публичных компаний и работал с такими брендами как Toyota, IBM, Ford, Sony и Wells Fargo.
Его книги стали международными бестселлерами. По данным издательства Simon & Schuster, The Wolf of Wall Street и Catching the Wolf of Wall Street вышли более чем в 40 странах.

Организаторы называют FOREX EXPO UKRAINE 2026 одной из самых масштабных финансовых встреч осени и делают ставку на формат, существенно отличающийся от традиционных бизнес-конференций. Здесь финансовая тематика сочетается с развлекательной программой, светской атмосферой и общением.

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