FOREX EXPO UKRAINE 2026: Джордан Белфорт, красная икра и фуршет в трех городах
В Киеве, Львове и Днепре 23 октября одновременно состоится важное мероприятие – FOREX EXPO UKRAINE 2026 – "Форекс 2026 – главное финансовое событие года".
Что это за форум, где купить билеты и что будет в программе, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз.
Где купить билеты на FOREX EXPO UKRAINE 2026
Билеты на FOREX EXPO UKRAINE 2026 , который начнется в 17:00, можно купить онлайн. При покупке участники могут выбрать одну из трех локаций проведения форума – Киев, Львов или Днепр.
Билеты на каждый город продаются отдельно на платформе Karabas.
Киев - купить билеты
Львов - купить билеты
Днепр - купить билеты
Все три локации будут работать по единой программе. Участники смогут присоединиться к онлайн-выступлению топовых спикеров, а также посетить офлайн-часть мероприятия в выбранном городе.
Что в программе форума
Одной из главных особенностей события станет онлайн-выступление Джордана Белфорта – известного американского предпринимателя, бывшего биржевого брокера и автора мемуаров, ставших основой фильма "Волк с Уолл-стрит". Гости в трех городах могут присоединиться к его выступлению в рамках единой программы.
Но FOREX EXPO UKRAINE 2026 – это не только выступление международного спикера . Организаторы подготовили для гостей полноценную неформальную программу с бесплатным фуршетом, красной икрой, алкогольными напитками и угощениями. Предусмотрена развлекательная часть и возможность пообщаться в непринужденной атмосфере.
Кто такой Белфорт - "волк с Уолл-стрит"
Главный спикер форума – Джордан Белфорт, известный во всем мире как "Волк с Уолл-стрит". Его история получила широкую известность после ухода одноименных мемуаров и их экранизации Мартином Скорсезе из Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Биография Белфорта имеет и противоречивую страницу: в 1990-х он руководил брокерской компанией Stratton Oakmont, был осужден в США за финансовые преступления и отбыл наказание.
После этого Белфорт построил новую профессиональную карьеру как автор, консультант и тренер по продажам и переговорам. Он разработал собственную систему Straight Line – методику продаж и убеждения, которую сегодня продвигает на международном уровне.
Белфорт консультировал более 50 публичных компаний и работал с такими брендами как Toyota, IBM, Ford, Sony и Wells Fargo.
Его книги стали международными бестселлерами. По данным издательства Simon & Schuster, The Wolf of Wall Street и Catching the Wolf of Wall Street вышли более чем в 40 странах.
Организаторы называют FOREX EXPO UKRAINE 2026 одной из самых масштабных финансовых встреч осени и делают ставку на формат, существенно отличающийся от традиционных бизнес-конференций. Здесь финансовая тематика сочетается с развлекательной программой, светской атмосферой и общением.