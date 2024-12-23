Ford представил доработанный внедорожник Expedition для службы в полиции

Полицейский внедорожник получил шины с высоким профилем, силовые подножки, а на центральном тоннеле появились средства связи и пульт управления дополнительными функциями. Также есть возможность движения без световых приборов, которая недоступна обычным машинам.

Для службы в полиции переделывают только полноприводные бензиновые Ford Expedition с турбомотором V6 на 3,5 литра (406 сил, 651 Нм) и 10-ступенчатым "автоматом". Внедорожник способен буксировать прицеп полным весом от 4,1 до 4,4 тонны. В зависимости от длины колесной базы салон может быть двух- или трехрядным.

Полицейские управления США могут выбирать между пятью полицейскими моделями семейства SSV: есть электрические пикапы F-150 Lightning и кроссоверы Mustang Mach-E, бензиновые F-150, а основная часть закупок приходится на кроссоверы Police Interceptor Utility на базе Explorer. Также силовые структуры могут выбирать продукцию Dodge, Jeep и RAM.