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Ford Mustang превратили в суперкар для дрифта

Среда 26 февраля 2025 13:11
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Ford Mustang превратили в суперкар для дрифта Фото: Ford Mustang превратили в суперкар для дрифта (hennesseyperformance.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Hennessey представила 862-сильный фастбэк Super Venom. В его основе - новый Ford Mustang Dark Horse или Mustang GT, которые оснастят компрессором и специально разработанным аэродинамическим обвесом из углепластика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Ателье Hennessey Performance добавило Ford Mustang Dark Horse приводной нагнетатель и назвало это творение Super Venom. Правда, "супервеномом" может быть и обычный Mustang GT, так как и там, и там под капотом стоит модернизированная "восьмерка" Coyote объемом 5,0 литра. Заявлено, что авто отлично подходит для дрифта.

Инженеры изменили систему впуска, топливные форсунки, насосы и прошивку, чтобы на выходе получить 862 лошадиные силы и 881 Нм максимального крутящего момента.

Ford Mustang превратили в суперкар для дрифтаFord Mustang превратили в суперкар для дрифта

Суперкар также получил углепластиковые элементы кузова, в состав которого входят более агрессивный передний сплиттер, функциональный воздухозаборник на капоте, жабры в крыльях, задний спойлер и антикрыло. Вместе эти элементы улучшают аэродинамический баланс и охлаждение силовой установки, что сказывается на динамике. Например, с места до 97 км/ч фастбэк разгоняется за 3,2 секунды.

Салон Super Venom обшит кожей и алькантарой. Готовый Super Venom Dark Horse будет стоить 163 950 долларов, Super Venom GT - 149 950. Для сравнения: обычный Mustang GT оценили в 42 860 долларов, а Dark Horse - в 60 635 долларов.

Ford Mustang превратили в суперкар для дрифта

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