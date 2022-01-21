Forbes презентував рейтинг ТОП-50 найкращих роботодавців України

Журнал Forbes спільно з сайтом пошуку роботи Work.ua вже вдруге склав рейтинг кращих роботодавців України. До нього увійшли IT-компанії, фінансові установи, виробники товарів широкого вжитку та фармацевтичні компанії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідний рейтинг .

Щоб скласти рейтинг, укладачі провели анонімне анкетування майже 30 тис. співробітників різних компаній. На результати також впливали оцінки експертів ринку праці та дані з відкритих джерел, але саме голос працівників мав вирішальну роль. Враховували 23 показники, серед яких умови праці, наявність соціального пакета, можливості для розвитку та відчуття захищеності.

"Успішний роботодавець повинен дбати про всі складові комфорту в колективі, тоді як провал навіть за однією ознакою може спонукати працівників оновити своє резюме для пошуку нових варіантів розвитку кар'єри", - наголошують автори рейтингу.

До ТОП-50 потрапили такі великі гравці українського ринку, як тютюнова компанія JTI, агрокомпанія Syngenta, IT-компанія Intellias, фармацевтична компанія "Дарниця".

За словами авторів рейтингу, JTI надає своїм співробітникам найповніший соцпакет на ринку праці, а працівники Intellias діляться, що задоволені робочим графіком та можливістю спокійно поєднувати особисте життя з роботою. Тим часом робітники "Дарниці" мають можливість безкоштовно навчатися у престижній медичній школі Harvard Medical School незалежно від посади та спілкуються одне з одним у корпоративній соціальній мережі Workplace від Facebook.

"Саме люди є найціннішим капіталом "Дарниці", і визнання з боку цього авторитетного журналу є відображенням правильності наших кроків. Загалом для команди "Дарниці" створені максимально комфортні умови праці: забезпечені рівні можливості для чоловіків та жінок, наявні шляхи розвитку кар’єри та постійного професійного розвитку, немає дискримінації в оплаті праці. І ми не перестаємо працювати над покращенням та діджиталізацією HR-процесів", -зазначила директор з управління персоналом фармацевтичної компанії "Дарниця" Олена Соколова.