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На тлі пандемії в Японії з'явиться міністр по боротьбі з самотністю

Автор: РБК-Україна

На тлі пандемії COVID-19 в Японії з'явиться міністр по боротьбі з самотністю і ізоляцією. Посаду займе чинний міністр у справах відновлення життєдіяльності регіонів Тецусі Сакамото.

Відповідне доручення дав прем'єр-міністр Йосіхіде Суга, передає Nikkei.

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Повідомляється, що Сакамото буде поєднувати роботу на двох посадах.

"Через коронавірус зросла кількість самогубств серед жінок. Я хочу, щоб ви визначили проблеми і вжили комплексних заходів", - заявив йому Суга.

Крім того, міністр по боротьбі з самотністю та ізоляцією повинен відслідковувати стан дитячої бідності в Японії і координувати допомогу літнім.

Нагадаємо, в Японії з наступного тижня почнеться масова вакцинація від COVID-19. В першу чергу будуть вакцинувати медиків, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями. Кампанія розпочнеться з використанням препарату американської компанії Pfizer.

При цьому є побоювання, що не вистачить спеціальних шприців, які можуть витягувати з флакона Pfizer останню шосту дозу. В Японії використовують шприци іншого стандарту.

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