На тлі пандемії в Японії з'явиться міністр по боротьбі з самотністю

Повідомляється, що Сакамото буде поєднувати роботу на двох посадах.

"Через коронавірус зросла кількість самогубств серед жінок. Я хочу, щоб ви визначили проблеми і вжили комплексних заходів", - заявив йому Суга.

Крім того, міністр по боротьбі з самотністю та ізоляцією повинен відслідковувати стан дитячої бідності в Японії і координувати допомогу літнім.