Фонду Рината Ахметова 20 лет: сколько проектов удалось реализовать за это время

Кроме того, почти 32 миллиона человек получили помощь и поддержку от фонда, бизнесов SCM и ФК "Шахтер".

"Моя философия благотворительности - воспринимать чужую боль как свою. Увидеть ее, почувствовать и не быть равнодушным. У нас очень много системных проблем, и очень много людей, которые нуждаются в помощи. Все эти 20 лет Фонд не оставлял их наедине со своей бедой. Я благодарен всей команде Фонда, каждому сотруднику, кто разделяет мои ценности и вместе со мной 20 лет шел по этому пути. Но самое главное - продолжает идти. С верой в добро и лучшее будущее", - отметил Ринат Ахметов, основатель фонда.

С 2014 года фонд сосредоточил особое внимание на помощи пострадавшим от войны. За это время помощь охватила более 18 млн человек.

Как известно, в 2014 году фонд создал Гуманитарный штаб 0 крупнейшую на то время программу помощи мирным жителям Донбасса. После полномасштабного вторжения в 2022 году гуманитарная помощь была масштабирована.

В рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней" жителям Украины было передано почти 13,5 млн продуктовых наборов.

Также фонд системно поддерживает детей. Оказывается образовательная, медицинская, психологическая помощь, поддержка сирот и поиск семей. Благодаря этой программе около 11 тысяч детей были усыновлены. В целом помощь получили около 6 млн детей.

Кроме этого, фонд занимается документацией военных преступлений. Музей "Голоса мирных" насчитывает уже более 130 тысяч историй.