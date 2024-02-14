Фонд развития потенциала Украины при координации МВФ приступил к работе

"Сегодняшнее начало работы Фонда МВФ по развитию возможностей Украины в Киеве знаменует ключевую веху в многосторонних усилиях в поддержку амбициозной программы экономических реформ украинского правительства", - заявила Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ.

Участники заседания одобрили первоначальный план работы UCDF вместе с его финансированием в размере 27,5 млн долларов, которые будут покрывать техническую помощь МВФ и партнеров в течение 2024-2028 годов. Текущие ресурсы в размере 16,5 млн долларов предоставляют такие страны-доноры как Нидерланды, Словакия, Латвия, Япония и Литва. В то же время, МВФ работает над тем, чтобы увеличить бюджет финансирования до 65 млн долларов.

Как заявил глава НБУ Украины Андрей Пышный принятый рабочий план UCDF сосредоточен на ключевых экономических и финансовых реформах, в частности, по регулированию финансового сектора, денежно-кредитной политике.

"UCDF начал свою работу и готов оказывать помощь украинским органам власти в рамках деятельности МВФ по развитию потенциала", - отметил во время своего выступления руководитель миссии МВФ в Украине Гевин Грей.

В заседании 13 февраля приняли участие глава НБУ Андрей Пышный и его заместители, министр финансов Сергей Марченко, команда МВФ во главе с Умой Рамакришнан, заместителем директора Европейского департамента МВФ и Гевином Греем, руководителем миссии МВФ в Украине, а также представители государственных органов Украины и партнеры по международному развитию.

Фонд UCDF

Напомним, в мае 2023 года МВФ анонсировал новую масштабную программу технической помощи для Украины с пятилетним горизонтом. Рабочий план UCDF, одобренный Управляющим комитетом, сосредоточен на ключевых экономических и финансовых реформах, согласующихся с реформами в рамках программы расширенного финансирования Украины (EFF) МВФ.

Ключевые направления Рабочего плана UCDF:

фискальные реформы (мобилизация доходов, управление государственными деньгами);

денежно-кредитная политика;

регулирование финансового сектора;

финансовая добродетель и борьба с коррупцией;

статистика;

учебные программы для украинских чиновников с учетом потребностей страны и техническая помощь в макроэкономической политике.

Напомним, 12 февраля в Киев прибыли представители Международного валютного фонда. В планах было участие в инаугурационном заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, администрируемого МВФ.