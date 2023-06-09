Фонд Романа Фелика передал авто экстренной медицины в одну из больниц Донецкой области

Как рассказали в администрации Фонда, передаваемый больнице автомобиль скорой помощи - MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 NGT, реанимобиль типа С, оснащенный современной европейской медицинской аппаратурой, необходимой для проведения лечебных мероприятий экстренной медицины и транспортировки, даже на дальние расстояния, тяжелобольных и раненых людей, пациентов в критическом состоянии

Авто оснащено всем необходимым оборудованием для проведения экстренных реанимационных действий, от аппаратов ИВЛ до кислородных баллонов.

В общем это: аппарат ИВЛ для сердечно-легочной реанимации, монитор пациента, предназначенный для контроля жизненно важных физиологических параметров состояния пациентов, электрический вакуумный отсос, дефибриллятор, электрокардиограф, современные ноши и другое медицинское оборудование.

Для транспортировки пациентов с политравмами или переломами определенных частей тела предусмотрен специальный вакуумный матрас, валики и головодержатель для поддержания необходимого положения и фиксации тела пациента.

"Наш Фонд в первую очередь рассматривает обращение за помощью от тех общин, которые больше всего страдают от боевых действий. Поэтому передача автомобиля скорой помощи в Краматорск - это еще один шаг к реализации миссии и главной цели фонда. Благодаря этому реанимобилю, врачи смогут спасти жизнь наших граждан, своевременно предоставить первую медицинскую помощь и доставить в больницы и госпиталы больных и тяжелораненых", - сказал Роман Фелик.

Напомним, в течение марта-апреля 2023 года Фонд Романа Фелика провел первую масштабную благотворительную акцию поддержки жителей прифронтовых территорий Донбасса, которые страдают от боевых действий, и не могут самостоятельно обеспечить себя, даже вещами первой необходимости.

В частности, фонд передал 1000 продуктовых наборов внутриперемещенным лицам из Бахмута, проживающим в Константиновке, и жителям Курахово Донецкой области.

В мае благотворительный фонд Фелика приобрел 220 контейнеров для забора и хранения крови для Снигиревской городской больницы Николаевской области.