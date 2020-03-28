Фонд Порошенка відправив продуктові набори пенсіонерам та людям з інвалідністю

"Благодійний фонд Порошенка" з офісу партії "Європейська солідарність" відправив першу партію продуктових наборів людям похилого віку, людям з інвалідністю та багатодітним сім’ям. Про це повідомляє прес-служба партії, передає РБК-Україна.

Як повідомили в партії, за тиждень на їх онлайн-платформі v2020.org.ua зареєструвались кілька тисяч людей - як волонтерів, так і тих, хто потребує допомоги. Серед них - пенсіонери, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю.

За словами народного депутата, генерал-лейтенант Михайла Забродського, офіс партії "Європейська солідарність" на кілька днів перетворився на конвеєрну лінію, на якій споряджаються пакунки для людей, які не можуть вийти з дому і потребують доставки продуктів першої необхідності.

Всього волонтери, активісти ГО "Справа Громад" та "Солідарна молодь" сформували три тисячі коробок, які роз’їхалися в різні області України до своїх адресатів.

Своєю чергою, народний депутат Софія Федина наголосила, що пріорітетної підтримки потребують медичні заклади, які беруть на себе перший удар епідемії.

"Ми це робимо не тільки тому, що ми можемо і хочемо допомогти, а ще й щоб заохотити інших людей так само долучатися до цих процесів. Допомагати насправді є просто і не надто дорого. Треба тільки хотіти бути ближчим до свого сусіда, друга, знайомого, ближнього", - сказала нардеп.

Марина Порошенко зауважила, що пандемія коронавірусу охопила весь світ, і вже сьогодні стало зрозумілим, що нас чекає затяжний, тривалий карантин.

"Тисячі людей опинилися в скрутному становищі. В цій ситуації "Фонд Порошенка" вирішив допомагати в різних напрямках. Наша команда відправила велику кількість медичного оснащення в інфекційні відділення, відділення швидкої допомоги та інтенсивної терапії по всій Україні. А сьогодні ми укомплектовуємо 3 000 продовольчих наборів для людей, які гостро потребують нашої допомоги", - зазначила Марина Порошенко.

Нагадаємо, що Фонд Порошенка також профінансував відновлення 10 апаратів штучної вентиляції легень для Київської лікарні швидкої допомоги та передав комплекти реанімаційного обладнання у лікарні Дніпра, Львова, Одеси, Вінниці, Тернополя. Найближчим часом коштом Фонду будуть відновлені апарати ШВЛ у Вінницькій обласній дитячій лікарні та лікарні в Миколаєві.