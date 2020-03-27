Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання лікарні в Тернопільській області

"Благодійний фонд Порошенка" передав реанімаційне обладнання Монастириській районній лікарні, яка стала епіцентром боротьби з коронавірусом в Тернопільській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт фонду.

Як повідомили в прес-службі, серед медичного обладнання - монітор пацієнта, хірургічний відсмоктувач, шприцеву помпу, пульсоксиметри й ларингоскопи.

"Щиро дякую за таку допомогу, зараз вона потрібна як ніколи. Особливо такий апарат, як інфузомат, що дозує введення медикаментів хворим, як відсмоктувач, що також вкрай необхідний. Дякуємо за дихальну апаратуру, блок масок. Все сертифіковане. Ми отримали всі документи", - сказав районний хірург Василь Ференц.

Своєю чергою, голова фракції "Європейська солідарність" у Тернопільській обласній раді Степан Барна повідомив, що Монатириський район був обраний, тому що саме там зафіксовано спалах коронавірусу в Тернопільській області.

"Ми українська опозиція, яка розуміє, що не можна бути опозицією до українського народу. Тому реалізовуємо цей проект по всій Україні. У Тернопільській області ми це робимо у найбільш кризовій районній лікарні. Монастириському районному центрі, який потребує такої підтримки. Зараз туди дійсно бояться їхати, але ми веземо допомогу, бо хочемо, щоб жителі Монастириського району, які перебувають в кризовій ситуації, отримали підтримку. Впевнений, що ми переможемо і коронавірус, і москалів", - сказав він.

Водночас голова Тернопільської територіальної організації партії, народний депутат восьмого скликання Тарас Юрик додав, що Фонд Порошенка розпочав цей проект, тому що в українських лікарнях є значна потреба в закупівлі медичного обладнання для підготовки до епідемії. За його словами, фактично кожна лікарня зараз потребує величезної кількості обладнання.

Повідомлялось, що комплекти реанімаційного обладнання від Фонду Порошенка вже надійшли у лікарні Львова, Дніпра, Одеси та Вінниці.

Також коштом Фонду були відновлені 10 апаратів штучної вентиляції легень для Київської лікарні швидкої допомоги, придбаний апарат ШВЛ для львівської лікарні. Фонд планує оперативно відновити апарати ШВЛ для Вінницької дитячої лікарні.

Нагадаємо, станом на 26 березня у Тернопільській області кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом зросло до 24.

Всього кількість людей, інфікованих коронавірусом, в Україні продовжує зростати й станом на 27 березня вже перевищила 200 осіб. З них 5 померли й 4 вилікувалися. Лідирує Чернівецька область, де кількість хворих перевищила 40 осіб.