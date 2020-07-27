Фонд Порошенка передав в медзаклади нову партію з 10 тисяч ІФА-тестів

Фото: ІФА-тести (eurosolidarity.org)

Загалом коштом фонду в Україну доставлено вже понад 50 тисяч тестів Roch

Благодійний фонд Порошенка передав медичним закладам нову партію з 10 тисяч ІФА-тестів виробництва швейцарської компанії Roche. Тести дають змогу оперативно проводити діагностику медичним працівникам і пацієнтам, щоб запобігати поширенню коронавірусу у лікувальних закладах.

Про це повідомляє прес-служба фонду, з посиланням на відгуки лікарів з різних областей України.

"На жаль, влада виявилася неспроможною захистити українців. У таких умовах медики у першу чергу потребують нашого захисту. Тому ми продовжуємо забезпечувати лікарні високоточними тестами та засобами захисту. І я гордий, що завдяки нашій допомозі вдалося зберегти здоров’я тисяч людей. Дякую медикам за кожне врятоване життя", - говорить п’ятий президент Петро Порошенко.

Загалом коштом Фонду в Україну доставлено вже понад 50 тисяч тестів Roche.

"Ці тести нові, на новому суперсучасному обладнанні, яке раніше не використовувалось в Україні. Точність надзвичайно висока, практично 99%", - зазначає завідував донорським відділом Львівського центру громадського здоров’я Ігор Горбаль.

Своєю чергою, директор Тернопільської університетської лікарні Василь Бліхар повідомляє, що ці методики лабораторного оснащення дозволяють моніторити ситуацію у колективі. "Це вже друга партія тестів, яку ми отримуємо", - наголошує він.

Головний лікар Рівненської центральної міської лікарні Євген Кучерук додає, вчасне тестування є першочерговою умовою боротьби з епідемією.

"Хочу подякувати Фонду Порошенка за те що, вони з розумінням ставляться до наших проблем і дуже вчасно передають нам тести. Тому що ми хочемо тестувати і медичних працівників, знати – чи хто хворів, чи не хворів, це дуже вчасно. Як то кажуть, дорога ложка до обіду", - говорить Кучерук.

За словами директора КНП "Бердянське територіальне медичне об’єднання" Дмитра Єгорова, тести Roche - це світовий стандарт, якість світового рівня. Обладнання може робити більше тисячі тестів за добу.

"Велика подяка Фонду Петра Порошенка за те, що нам були надані доволі дорогі реактиви. І ми можемо тепер проводити якісну діагностику коронавірусу у наших пацієнтів", - говорить він.

Нагадаємо, Фонд Порошенка спільно з компанією Roshen і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Захисні костюми від Порошенка вже отримали понад 100 медичних закладів. У Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу витрачено вже понад сто мільйонів гривень.