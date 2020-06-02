Фонд Порошенка передав обладнання та засоби захисту у дитячий реабілітаційний центр

Дружина п'ятого президента України Марина Порошенко передала обладнання і засоби захисту, які були придбані коштом "Благодійного фонду Порошенка", у дитячий реабілітаційний центр та у медичні заклади Київської області.

Про це повідомляє прес-служба фонду, передає РБК-Україна.

Зокрема, Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради отримав від Фонду Порошенка 3 монітори для проведення онлайн-уроків, спілкування з персоналом та онлайн включення учнів. Марина Порошенко наголосила на тому, що в умовах епідемії коронавірусу дистанційне навчання стало нагальною необхідністю.

"Це дійсно вимоги часу, ми всі опинилися в ситуації, коли дітей треба навчати дистанційно і мати засоби, щоб спілкуватися з працівниками та працювати онлайн. І монітори допоможуть розв'язувати ці питання", - сказала вона.

За її словами, фонд вже тривалий час працює з Броварським реабілітаційним центром.

"Ми допомагали й у матеріально-технічному забезпеченні - зробили так, щоб запрацював ліфт, допомагали, аби збільшилась площа. Тому що в цій будівлі, коли ми почали співпрацювати, було декілька різних організацій. Зараз це вже дійсно заклад, який може повноцінно працювати, надавати реабілітаційні та розвиткові послуги дітям з інвалідністю в повному обсязі", - додала вона.

Своєю чергою, директор центру Валерій Іваненко також зазначив, що родина Порошенків системно підтримує заклад, починаючи з 2016 року.

"Все, що зараз має Броварський реабілітаційний центр - це завдяки нашим спонсорам, зокрема Фонду Петра та Марини Порошенків. Автобус, обладнання ліфту, комп’ютерне устаткування - все це завдяки їх зусиллям. З 2016 року допомога від Фонду є постійною. А комп’ютерне обладнання, надане реабілітаційному центру, є справжньою вимогою сучасності. Ми вже маємо 4 робочих місця для лікарів-реабілітологів в режимі онлайн, у найближчому часі буде облаштовано таких робочих місць ще для 7-х лікарів", - додав він.

Як писало РБК-Україна, загальні витрати компаній родини Порошенків на благодійність та соціальні проекти тільки у 2019 році склали близько двохсот мільйонів гривень. У 2020 році вже понад сто мільйонів гривень було витрачено на боротьбу з пандемією коронавірусу.

Зокрема, Фонд Порошенка разом з компанією Roshen та волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, профінансували закупівлю, ремонт і забезпечення розхідниками понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.