Фонд Порошенко профинансировал производство тренажера для операторов ПЗРК
Фонд Порошенко профинансировал производство тренажера для операторов переносных зенитно-ракетных комплексов. Его уже отправляют в войска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в Facebook.
"Вы знаете, насколько актуальна сейчас система повышения надежности противовоздушной обороны. Одним из эффективных средств противовоздушной обороны является ПЗРК и уровень подготовки операторов, стрелков зенитных комплексов, сегодня воюющих против российских захватчиков", - написал Порошенко.
Он также поблагодарил производителей тренажера - по его словам, они сейчас работают в режиме 24/7.
"Когда мы предложили изготовить тренажеры, часть средств - около ⅔ платит наш благотворительный фонд, и треть производители взяли на себя для того, чтобы совместно изготовить. Я очень благодарен за такую преданную, профессиональную и патриотическую позицию", - добавил Порошенко.
По его словам, уже к концу следующей недели наши военнослужащие, сначала инструкторы, а затем и бойцы из подразделений ВСУ, Нацгвардии, добровольческих подразделений будут проходить недельную подготовку.
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