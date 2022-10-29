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Фонд Порошенко профинансировал производство тренажера для операторов ПЗРК

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Суббота 29 октября 2022 19:49
Фонд Порошенко профинансировал производство тренажера для операторов ПЗРК Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Фонд Порошенко профинансировал производство тренажера для операторов переносных зенитно-ракетных комплексов. Его уже отправляют в войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в Facebook.

"Вы знаете, насколько актуальна сейчас система повышения надежности противовоздушной обороны. Одним из эффективных средств противовоздушной обороны является ПЗРК и уровень подготовки операторов, стрелков зенитных комплексов, сегодня воюющих против российских захватчиков", - написал Порошенко.

Он также поблагодарил производителей тренажера - по его словам, они сейчас работают в режиме 24/7.

"Когда мы предложили изготовить тренажеры, часть средств - около ⅔ платит наш благотворительный фонд, и треть производители взяли на себя для того, чтобы совместно изготовить. Я очень благодарен за такую преданную, профессиональную и патриотическую позицию", - добавил Порошенко.

По его словам, уже к концу следующей недели наши военнослужащие, сначала инструкторы, а затем и бойцы из подразделений ВСУ, Нацгвардии, добровольческих подразделений будут проходить недельную подготовку.

Ранее мы писали, что сегодня россияне ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, получил ранения 39-летний мужчина.

Также сообщалось, что СБУ задержала российского агента, шпионившего по позициям HIMARS и дальнобойных гаубиц М777 на юге. Он также корректировал удары кафиров по Никополю Днепропетровской области.

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