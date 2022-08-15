Фонд ООН призупинив прийом заявок на допомогу українцям: кого це торкнеться

Реєстрація на програму грошової допомоги "Спільно" від ЮНІСЕФ на платформі єДопомога призупинена з 14 серпня. Фонд ООН надає підтримку для багатодітних українських сімей під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЮНІСЕФ.

"Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в фонді, інформація щодо подальшої реєстрації буде доступна пізніше. Заявки, подані до 23:00 14 серпня, будуть опрацьовані.

Станом на 10 серпня, ЮНІСЕФ надав допомогу понад 112 000 родинам, які виховують 331 000 дітей, зокрема 33 000 дітей з інвалідністю.

Загалом, ЮНІСЕФ допоможе до 265 000 родинам в межах програми грошової допомоги.

Заявки проходять 2 етапи перевірки:

Технічний відбір, тобто перевірка чи наявні всі обов’язкові дані без помилок. Якщо сім'я проходить технічний відбір, вона отримає SMS із підтвердженням.

Далі відібрані заявки перевіряють на відповідність критеріям програми. Якщо родина відповідає критеріям програми, буде нарахована допомога на вказаний у заявці рахунок.

Програми грошової допомоги від ЮНІСЕФ "Спільно"- це додаткова підтримка багатодітних українських сімей під час війни.

Програма грошової допомоги "Спільно" від ЮНІСЕФ стала можливою завдяки фінансуванню Європейського союзу, уряду Італії, Шведської агенції міжнародного розвитку SIDA та Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації CERF.