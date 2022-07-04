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"Фонд оборони країни" оголосив збір на 500 авто для ЗСУ

Фото: Геннадій Корбан (скрін з YouTube)
Автор: Ілона Свиридова

"Фонд оборони країни" оголосив збір на 500 вантажівок для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Зазначається, що фонд знайшов військові склади в Європі, де є армійські вантажівки разом з рем комплектами, що потрібні армії зараз.

"Ми з вами вже збирали і на пікапи, і на безпілотники! Зараз ми маємо придбати вантажівки! Це надзвичайно посилить армію, дозволить забезпечити безперебійну логістику у підвозі боєкомплекту, тисяч літрів води та сотень тон їжі щодня! Вантажівки зроблять армію ще мобільнішою та здатною забезпечити себе всім необхідним швидко! Приєднуйтесь! Наша мета - зібрати швидко 100 мільйонів гривень, щоб забезпечити швидке виконання великого контракту", - йдеться у зверненні фонду.

Реквізити для переказу коштів фонду:

Одержувач: БО "БФ "ФОНД ОБОРОНИ КРАЇНИ"

IBAN: UA603220010000026002290000620

Банк: АТ "Універсал Банк" Україна, Київ, вул. Автозаводська, 54/19

ЄДРПОУ одержувача: 39809707

"Фонд оборони країни" - українська благодійна організація. Займається допомогою армії, медичним закладам та іншою діяльністю. Створена у Дніпрі на початку війни на сході України - в травні 2014 року.

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Збройні сили України