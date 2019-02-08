Фонд Новинського направив на благодійні проекти 195,5 млн гривень

Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

В 2018 році за фінансової підтримки Фонду благодійні проекти реалізовувалися

Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського (МБФ) в честь Покрова Пресвятої Богородиці в 2018 році направив на гуманітарні та благодійні проекти понад 195,5 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду.

Також наголошується, що в минулому році за фінансової підтримки Фонду реалізовувалися благодійні проекти в галузі історико-культурної спадщини, сфері охорони здоров'я, захисту материнства, дитинства, сім'ї. Також він став співорганізатором фестивалів, конференцій, конкурсів та інших заходів.

Одним з напрямків діяльності Фонду є підтримка притулку для дітей-сиріт при Вознесенському Банченському чоловічому монастирі. Там живуть і виховуються понад 400 дітей-сиріт, серед яких діти з інвалідністю та важкими захворюваннями, в тому числі ВІЛ-інфіковані. Цим проектом більше трьох років, і Фонд щомісяця виділяє допомогу на утримання притулку. У 2018 році вона склала понад 16 млн грн.

Протягом багатьох років фонд є співорганізатором щорічного міжнародного фестивалю православного кіно "Покров". У 2018 році фестиваль проходив з 8 по 12 жовтня в Національній опері України ім. Тараса Шевченка. На його проведення в цьому році фондом було виділено 1,5 млн грн. В рамках цільової програми "Культурна спадщина" у 2018 році продовжилася традиційна робота по відродженню та підтримці вітчизняних культурних і православних пам'ятників.

Зокрема, були профінансовані заходи з будівництва, реставрації та збереженню більше 50 архітектурних об'єктів релігійного призначення на суму понад 38 млн грн. Це храми, церкви, каплиці, монастирі, притулки для сиріт і пристарілих практично у всіх регіонах України. Один з масштабних проектів програми "Культурна спадщина" - відтворення Храму на честь Святої Трійці на Троїцькій площі в Києві, об'єкта з трьохсотрічною історією, що існував на цьому місці до 1931 р. Фінансування робіт по відновленню святині в 2018 році склала 89,4 млн грн.

Також у галузі охорони здоров'я в 2018 році продовжилася реалізація всеукраїнської програми "Допоможи серцю битися", в рамках якої 59 дітей з вродженими вадами серця отримали кардіохірургічне лікування в Інституті Серця МОЗ України. Фонд підтримав проект Інституту Серця "Виїзні бригади", завдяки якому в багатьох областях України були проведені заходи щодо попередньої діагностики кардіологічних недуг у дітей.

Всього бюджету по програмі в 2018 році склав понад 9,5 млн грн. Значно розширилася в 2018 році програма з реабілітації дітей та молодих людей з діагнозом ДЦП та органічними ураженнями нервової системи, що реалізується на базі Міжнародної реабілітаційної клініки Козявкіна.

Так, у 2018 році курс реабілітації пройшли понад 100 осіб з усієї України. А в 2019 році програма реабілітації ДЦП та уражень нервової системи буде розширена. Фонд планує допомогти вже 250 пацієнтам.