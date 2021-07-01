Фонд Губського розповів про підсумки 21 року роботи

Як зазначається, серед основних напрямків діяльності фонду: культурна дипломатія, як важливий чинник презентації України на міжнародній арені; Євроатлантична інтеграція, партнерська участь української держави у світовому розвитку; розвиток особистості та її духовне збагачення.

Серед проектів - творчі конкурси в яких у різні роки взяли участь близько 700 тис. школярів, а більш ніж 600 переможців конкурсів отримали гранти Фонду на вступ до університетів України та стипендії. Фундація "Україна XXI століття" стала однією з ініціаторів у напрямку розвитку та підтримки місцевого самоврядування.

У проектах фонду з розвитку книги особливе місце займає академічне видання "Історія української культури" (9 книг), розроблене у співпраці з НАНУ (2001-2013).

Для плекання національної пам’яті, в рамках програми "Поповнення музейних колекцій" Шевченківському національному заповіднику у Каневі передано унікальний прижиттєвий портрет Тараса Шевченка (1860 р.), а Національний історико-культурний заповідник "Чигирин" отримав в подарунок 10 офортів видатного графіка О.Данченка на тему "Визвольна війна українського народу 1648–1654 рр.". Окрім того, антикварний примірник "Кобзаря» Шевченка (1926 р.) отримав однойменний Черкаський музей.

Особливе місце в діяльності Фонду займає культурна дипломатія, адже це можливість репрезентувати державу на міжнародній арені та віднайти те, що об’єднує народи та світ, зазначає прес-служба.

Зокрема, слід відзначити міжнародні музейні виставки - "Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького", коли у 2002 р. вперше за 350 років були привезені та представлені в Україні особисті клейноди Гетьмана: прапор, булава та шабля.

Крім того, фонд віднайшов, атрибутував та відновив прапор Івана Мазепи - єдине у Музейному фонді України гетьманське знамення. Серед реставрацій - відновлено прапори сотні Лубенського полку XVIIІ ст. - єдиний в Україні козацький прапор із зображенням Національного герба - козака з мушкетом, а також найбільшої в Європі срібної шати кіота чудотворної ікони Троїцько-Іллінської Богородиці, виготовленої коштом Івана Мазепи.

Серед досягнень фонду - виставка "Україна - Швеція: на перехрестях історії (XVII – XVIII ст.)", що була експонована у Києві та Нью-Йорку.

Завдяки співпраці фонду з українськими інституціями в США, українці вже змогли побачити унікальні історичні пам’ятки та артефакти - у 2021 році в Києві завершилась унікальна виставка "Знак соборності. Великий державний герб України: від Нарбута до Якутовича", організована за участі Українського Музею і Бібліотеки у Стемфорді (США) та 12-ти музеїв України.