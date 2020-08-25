Фонд "Україна XXI століття" звернувся до президента з приводу затвердження великого герба України

Фонд інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття" спільно з громадськими діячами звернувся з відкритим листом до президента Володимира Зеленського через проект постанови ВРУ щодо проведення конкурсу на кращий ескіз великого державного герба України (ВДГУ).

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Звернення до президента підписали голова Фонду Богдан Губський, директор Інституту історії НАНУ академік Валерій Смолій і автори переможного ескізу ВДГУ.

Як зазначається у зверненні, перший конкурс на кращий ескіз ВДГУ було проведено у 1997 році. Тоді, державна комісія визнала кращим ескізом герб авторства діячів мистецтв - членів Національної спілки художників Олександра Івахненка і Віталія Мітченка, доктора історичних наук, повного кавалера ордена Княгині Ольги Марії Дмитрієнко, і старшого наукового співробітника НАНУ Юрія Савчука.

У 2008 році згідно з указом президента України, Кабінетом міністрів конкурс був проведений повторно, а його переможцем знову став ескіз згаданого колективу, до якого приєднався народний художник України, академік Національної академії мистецтв, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Сергій Якутович. Координатором проекту виступив голова Фонду інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття" Богдан Губський.

Як зазначають у фонді, за рішенням державної комісії ескіз повністю відповідав вимогам Конституції, умовами конкурсу та концепції створення Великого Державного Герба, розробленої Національною академією наук.

У 2009 році цей ескіз ВДГУ затвердив Кабінет міністрів. Відтоді ескіз ВДГУ так і не був розглянутий Верховною радою, хоча головне експертне управління ВРУ двічі рекомендувало народним депутатам прийняти законопроект про ВДГУ.

Між тим, як зазначається у листі, переможний ескіз ВДГУ отримав широку громадську апробацію та оцінку. Саме його сьогодні використовують вищі органи державної влади України і громадськість. Зокрема, його можна побачити в залі офіційних прийомів Офісу президента України, у військових частинах Збройних Сил, школах, університетах. Саме цей ескіз ВДГУ тричі карбувався Національним банком України на ювілейних монетах з нагоди 10-річчя, 15-річчя і 25-річчя Незалежності України. Він активно використовувався під час Революції Гідності.

"Практика - критерій істини. Отже, можна з упевненістю сказати, що зазначена концепція ВДГУ, її художнє втілення, що шліфувалося у різних графічних редакціях, пройшли випробування часом і стали надбанням новітньої української історії та геральдики", - йдеться в повідомленні.

У листі до президента наголошується, що у проекті ВДГУ використані символи, які об'єднують різні історичні епохи тисячолітнього державного шляху України, увічнюють і вихваляють найвидатніших державотворців - Володимира Великого, Данила Галицького, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, Євгена Петрушевича, Павла Скоропадського.

"Великий державний герб свідчить про історичну спадкоємність державної традиції, уособлює собою головні етапи її становлення та багатовікового розвитку й слугує втіленням провідної національної ідеї - ідеї соборності українських земель і їх демократичного устрою", - наголошується у зверненні.

У фонді наголошують, що справа залишається лише за малим - затвердити цей ескіз ВДГУ рішенням Верховної ради України.

Фонд "Україна XXI століття" наголошує, що саме тому, громадські діячі та авторський склад переможного конкурсу на кращий проект ВДГУ звернулися до президента з пропозицією внести на розгляд Верховної ради як першочерговий, Закон України про затвердження цього ескізу, як великого державного герба України і тим самим поставити логічну крапку в багаторічній невизначеності щодо питання державної значущості.

Нагадаємо, раніше народні депутати від "Слуги народу" запропонували провести конкурс у три етапи, включаючи громадське обговорення ескізу ВДГУ, визначення переможця та подання до ВРУ пропозицій за результатами цього конкурсу. Планується, що 25 серпня постанова буде розглянуто на позачерговій сесії парламенту.