Фонд Губського надасть психологічну допомогу дітям з Донбасу та Криму

Фонд інтелектуальної співпраці "Україна-ХХІ століття" колишнього депутата Верховної ради Богдана Губського розробив програму щодо надання психологічної підтримки дітям з Донбасу і переселенців з Криму, які мають посттравматичний синдром, отриманий в результаті військового конфлікту на Сході України та окупації Криму. Про це йдеться в повідомленні прес-служби фонду, передає РБК-Україна.

Фонд зазначає, що за даними ООН, щонайменше 500 000 дітей з Донбасу і переселенців з Криму мають посттравматичний синдром, отриманий в результаті військового конфлікту на Сході України та окупації Криму.

"За 6 років війни на Сході України виросло ціле покоління, для якого звичайними стали психологічні страждання, тривога, депресія, агресія та зниження задоволеності життям. Важко зрозуміти наслідки цієї трагедії для самих дітей і України в цілому", - йдеться в повідомленні.

У фонді зазначають, що мета програми - психологічна допомога з подолання наслідків посттравматичного синдрому та реінтеграція в суспільство близько одного мільйона дітей - жертв збройного конфлікту на Донбасі і окупації Криму.

В рамках програми планується координація зусиль українських та міжнародних партнерів, зокрема, підготовка психологів здатних виявити і проаналізувати потреби кожної дитини та знайти індивідуальні підходи до їх вирішення.

Фонд зазначає, що складовою комплексної психологічної допомоги будуть також заняття з профорієнтації, лідерських навичок, патріотизму, громадянської відповідальності та інші, синергія яких допоможе відновити психологічну рівновагу, повернути постраждалим дітям відчуття безпеки, сприятиме їх соціалізації та інтеграції в українське суспільство

Під час пілотної частини програми щомісяця планується надавати психологічну підтримку близько 100 дітей. В рамках програми планується охопити близько 225 000 дітей.

Нагадаємо, раніше фонд вже залучив до участі у програмі ряд провідних вітчизняних громадських та академічних організацій і зараз веде переговори з міжнародними партнерами з США, Великобританії та країн ЄС.

Крім того, за словами Губського вже отримано згоду на партнерство від світового лідера в області дитячого психічного здоров'я Anna Freud National Centre for Children & Families (Великобританія)".

Координатором від британської сторони буде керівник Anna Freud Centre професор Peter Fonagy - кавалер Ордена Британської імперії.

Надалі розглядаються плани створення Національного центру допомоги дітям і сім'ям, що постраждали від військових конфліктів, з його трансформацією в регіональний центр Східної Європи під егідою ООН.