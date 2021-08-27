Фонд держмайна скасував приватизаційний аукціон по ОГХК

Зазначається, що найближчим часом ФДМУ ініціює збір аукціонної комісії для затвердження нової дати аукціону.

До Фонду держмайна надійшло 3 заявки для участі в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК" - двоє з потенційних учасників подали неповний пакет документів.

"Процедура проведення аукціонів великої приватизації не передбачає можливості доопрацювання заявок, відповідно цим претендентам було відмовлено в участі в аукціоні. В рамках чинного законодавства, аукціон з одним учасником відбутися не може. Фонд прийняв рішення про скасування аукціону 31 серпня та повторне оголошення дати проведення", - пояснили у Фонді держмайна.

У відомстві додають, що, як і було заплановано, приватизаційний аукціон відбудеться у 2021 році.

"Наша мета - забезпечити максимальну конкуренцію на приватизаційному аукціоні "ОГХК". Тільки так держава зможе отримати максимум надходжень від продажу компанії. Перенесення аукціону дасть можливість потенційним учасникам доопрацювати документи та повторно направити заявки. Ми також очікуємо заявок від інших великих гравців ринку, які до цього моменту вивчали дані про "ОГХК", але, за інформацією радника, їм не вистачило 2 місяців, відведених законодавством на підготовку, щоб завершити всі процедури аудиту та прийняти інвестиційне рішення. Нова дата аукціону буде оголошена найближчим часом", - заявив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко.

"ОГХК - це привабливий об'єкт, зацікавленість в якому висловлюють багато міжнародних компаній. На етапі підготовки підприємством цікавилися кілька десятків потенційних покупців. З них 18 підписали Договори про конфіденційність з ФДМУ і отримали доступ до інформації для проведення дью ділідженсів і підготовки до аукціону. Більше половини активно робили дью ділідженси, візити на виробничі активи.

Але для великих корпорацій прийняття рішення про придбання компанії - кропіткий і досить тривалий процес. Від ряду інвесторів ми отримували повідомлення, що відведених законом 2 місяців перед аукціоном недостатньо для аналізу всієї інформації про підприємство, проведення дью ділідженсу, власної оцінки та формування ціни на аукціон і прийняття фінального рішення", - сказав керуючий партнер BDO Корпоративні фінанси (BDO Corporate Finance) Віталій Струков.

Компанія є радником ФДМУ по приватизації АТ "ОГХК".

За словами Струкова, деякі інвестори повідомили, що часу мало, але до останнього дня намагалися встигнути і не встигли.

"Перенесення аукціону дозволить потенційним покупцям завершити аналіз даних про ОГХК, без поспіху провести необхідні розрахунки, сформувати ціну і узгодити участь на рівні правління і наглядової ради.

Склалася дуже сприятлива ситуація для успішної приватизації ОГХК на глобальному ринку і всіма підготовчими кроками вже підігріто інтерес. Додатковий час на підготовку гарантує, що в торгах буде конкурувати більше компаній, отже держава отримає максимум коштів до бюджету, а підприємство - надійного інвестора", - резюмував він.