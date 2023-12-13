Фонд гарантирования вкладов тестирует продажу "отраслевых пулов"

Однако, как отмечают специалисты, сложность торгов состоит в том, что далеко не все активы банков интересны инвесторам.

"Часто путают, что Фонд гарантирования может продавать не актив, а право требования. Это означает, что вы получите не актив (например, переданное в залог банка имущество), а только право бороться за него. И что нужно будет решать многие юридические проблемы. Собственно они и продают эти активы, потому что банки были нечестны, говоря, что эти активы стоят гораздо дороже, чем есть на самом деле. банкир, финансовый эксперт Сергей Фурса.

Только 5-10% объявленных Фондом гарантирования вкладов аукционов по продаже активов обанкротившихся банков завершаются результативно, сообщают в статье. Остальные торги не происходят из-за отсутствия потенциальных покупателей, а сами активы на продажу выставляются кое-где по 15-20 раз.

Сейчас в Фонде ищут новые способы, как продать имущество и активы, на которые нет покупателей при прямой продаже, а объединение активов в отраслевые пулы - один из таких способов.

На первом этапе активы выставляются по отдельности, на индивидуальные торги, с постепенным снижением цены лота. Следующий шаг - то, что не удалось продать отдельно, объединяется в пулы.

В сентябре 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о старте пилотного проекта по продаже активов банков-банкротов по "отраслевому принципу".

Суть идеи - объединить в один пул и выставить на аукцион кредиты, выданные несколькими банками. При этом ориентируясь на отраслевые признаки: на продажу в составе пула выставляются долги предприятий, занимающихся одним видом деятельности.

Традиционно наиболее интересными лотами являются физическое имущество банков, бывшие отделения, квартиры, автомобили – они продаются быстро, если не имеют юридических препятствий.

По словам Виктора Гутниченко, заместителя директора департамента консолидированной продажи активов фонда, более 96% активов на балансе ликвидируемых банков - это кредиты.

"Права требования по кредиту - достаточно специфический актив. Это не авто или недвижимость, которые ты сразу получаешь себе в право собственности и можешь ими распоряжаться. Покупая кредит, победитель аукциона получает право требовать от заемщика возврата долга. Если этого не происходит, новый кредитор может начать". процедуру взыскания имущества, которое передавалось в залог по договору, поэтому в вопросе стоимости кредита не столько интересна общая задолженность по договору, которая за годы, пока договор не обслуживался могла "на бумаге" вырасти в разы. Ценность кредита - в основном в залоге", - объясняет Гутниченко.

Напомним, за время полномасштабной войны поступления от фонда от реализации активов составили 6,4 млрд. грн. Вырученные средства идут на расчет с кредиторами банков.