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Фонд гарантування вкладів звернувся до міністра юстиції з відкритим листом

Новини » Економіка    14.02.2019 - 16:33
Фонд гарантування вкладів звернувся до міністра юстиції з відкритим листом
Фото: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ( fg.gov.ua)

У фонді скаржаться на дії державних реєстраторів і нотаріусів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернуся до міністра юстиції Павла Петренко з проханням допомогти у вирішенні проблеми - виведення активів банків за допомогою державних реєстраторів і нотаріусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ФГВФО у Facebook.

Як зазначили у фонді, останнім часом ця проблема набула "катастрофічних масштабів", а кількість випадків зростає.

Серед прикладів у ФГВФО навели ситуацію, коли наприкінці 2018 року у АТ "ВТБ Банк" виявлено втрату права власності на 46 одиниць нерухомості оціночною вартістю у понад 150 млн грн у м. Дніпро. При з’ясуванні обставин встановлено, що їх було перереєстровано на нового власника державним реєстратором на підставі додаткового рішення суду. "Не минуло й місяця, як у цьому ж банку відбувся іще один такий випадок - з іншими об’єктами нерухомості, у м. Києві та м. Харкові, оціночною вартістю у майже 62,5 млн грн", - додали в фонді.

У схожий спосіб на початку жовтня 2018 року було виведено один із найбільш ліквідних активів ПАТ "Платинум Банк" - будівлю в центрі м. Одеси на проспекті Т. Шевченка площею понад 11 тис кв. м оціночною вартістю 144 млн грн.

"Парадокс полягає у тому, що при всій очевидності покладених на нього завдань Фонду доводиться відвойовувати мало не кожен об’єкт, який перебуває на балансі збанкрутілих банків. І мало не щодня ми виявляємо нові і нові випадки крадіжки активів, які могли б піти на виплату боргів", - йдеться в заяві.

Фонд гарантування вкладів звернувся до міністра юстиції з відкритим листом

Нагадаємо, станом на 28 січня 2019 року вартість активів усіх банків, що перебувають в управлінні Фонду вкладів фізичних осіб, за балансовою звітністю складає 538,3 млрд грн, при цьому їхня оціночна вартість менша більш ніж у 5,5 разів і становить 93,9 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, у реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 січня 2019 року нараховувалося 77 банків-учасників.

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