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Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію чотирьох банків

Новини » Економіка    25.03.2019 - 16:26
Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію чотирьох банків
Фото: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (twitter.com/MinfinComUa)

Дирекція Фонду гарантування вкладів вирішила продовжити терміни здійснення процедури ліквідації банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продовжив на рік ліквідацію ПАТ "Банк "Софійський", ПАТ "Укрбізнесбанк", ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" та ПАТ "Укрінбанк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФГВФО.

Згідно з рішенням Фонду №622, ліквідацію ПАТ "Укрінбанк" продовжили на рік з 23 березня 2019 до 22 березня 2020 року включно. Повноваження ліквідатора "Укрінбанку" Міхно Сергія також були продовжені на цей період.

"Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 21 березня 2019 року № 639 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "Банк "Софійський" терміном на один рік з 25 квітня 2019 року до 24 квітня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні.

Крім того, виконавча дирекція ФГВФО прийняла рішення від 21 березня поточного року № 623 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ "Укрбізнесбанк" терміном на один рік з 24 квітня 2019 року до 23 квітня 2020 року включно.

ФГВФО рішенням №638 про продовжив термін ліквідації "Банк Петрокоммерц-Україна" на один рік з 22 квітня 2019 року до 21 квітня 2020 року включно. На цей же термін продовжено і повноваження ліквідатора - Олександра Тімоніна.

Рішенням №639 ФГВФО продовжив ліквідацію банку "Софійський" з 25 квітня 2019 року до 24 квітня 2020 року включно. Повноваження ліквідатора банку Софійський Куреного Олександра продовжені на цей же період.

Нагадаємо, що в реєстрі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за станом на 1 березня поточного року налічувалося 77 банків-учасників. Крім того, у стадії ліквідації перебувало 88 банків,

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