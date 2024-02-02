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Фонд госимущества приступил к процедуре приватизации доли ТРЦ Ocean Plaza

Пятница 02 февраля 2024 11:35
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Фонд госимущества приступил к процедуре приватизации доли ТРЦ Ocean Plaza Фото: Фонд госимущества начал процедуру приватизации доли ТРЦ Ocean Plaza (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Фонд государственного имущества Украины начал процедуру приватизации государственной доли ТРЦ Ocean Plaza, которая составляет 66,65%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

На текущем этапе, как пишет пресс-служба, фонд формирует аукционную комиссию, которая определит:

  • условия продажи;
  • стартовую цену продажи санкционного актива.

После этого будет ожидаться утверждение со стороны Кабинета министров Украины.

"Санкционное имущество - важное для Фонда направление, ведь средства пойдут на восстановление страны, а компания получает новых проукраинских владельцев", - заявил председатель ФГИУ Виталий Коваль

Сейчас ФГИУ ожидает от ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" предоставления пакета документов о финансово-имущественном состоянии общества. Информацию используют для формирования виртуальной комнаты данных, где потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с достоверными и подробными сведениями о выставленном активе.

В частности ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" до конца текущего года предоставит финансовую отчетность за прошлый год.

Национализация Ocean Plaza

9 июня 2023 года правительство решило передать долю капитала ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", которому принадлежит Ocean Plaza, в размере 66,65%.

Ранее эти корпоративные права принадлежали российским подсанкционным бизнесменам Аркадию и Игорю Роттенбергам, но в марте 2023 года Высший антикоррупционный суд передал его в собственность государства.

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