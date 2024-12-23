Фонд братьев Мкртчан приобрел подарки для детей Донецкой области

Акция проводится совместно с Донецкой ОГА.

3500 сладких подарков, приобретенных Фондом, передадут детям в социальных хабах Киева и Днепра. Именно там будут проводиться рождественские и новогодние праздничные мероприятия.

Первые сладости дети уже получили во время празднования Дня Святого Николая. Также будут переданы сладкие подарки для детей из приемных семей и детских домов семейного типа.

Уже более трех лет Благотворительный фонд Братьев Мкртчан оказывает помощь жителям прифронтовых регионов и перемещенным лицам.

Для пострадавших громад и жителей передают продуктовые наборы, питьевую воду, строительные материалы, печи, системы очистки воды, медицинское оборудование и детское питание.