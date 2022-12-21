Фонд Аметова передал продуктовые наборы переселенцам в Луцке

В этот раз партия наборов с продуктами первой необходимости была доставлена для преподавателей, сотрудников и студентов Донецкого национального технического университета и Константиновского колледжа ДонНТУ, эвакуированных из прифронтовых городов Донбасса.

В каждом наборе содержатся: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал более 136 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно уехавших из региона.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.