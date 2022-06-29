Фонд Ахметова вперше передав гуманітарний вантаж до Полтавської області

Це понад 1,8 тисяч наборів із продуктами тривалого зберігання, які будуть розподілені серед найбільш вразливих категорій переселенців.

До складу наборів увійшли: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Через тривалість війни та збільшення потреби людей у гуманітарній допомозі, Рінат Ахметов вирішив удвічі збільшити кількість продуктових наборів, які буде передано мешканцям України. Тож усього буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".