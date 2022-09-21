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Фонд Ахметова отправляет гуманитарный груз в освобожденные населенные пункты Донецкой области

Фото: Фонд Ахметова отправляет гуманитарный груз в освобожденные населенные пункты Донецкой области (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова загрузил партию гуманитарной помощи, которая поступит в населенные пункты Донецкой области, которые были недавно освобождены от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Жители деоккупированных территорий Донбасса получат от фонда более 5,5 тысяч наборов с продуктами первой необходимости.

В каждом наборе: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны фонд уже доставил в Донецкую область почти 100 тысяч наборов с продуктами первой необходимости. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.

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