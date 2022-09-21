Фонд Ахметова отправляет гуманитарный груз в освобожденные населенные пункты Донецкой области

Жители деоккупированных территорий Донбасса получат от фонда более 5,5 тысяч наборов с продуктами первой необходимости.

В каждом наборе: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны фонд уже доставил в Донецкую область почти 100 тысяч наборов с продуктами первой необходимости. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн жителей Украины.