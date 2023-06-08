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Фонд Ахметова отправил продуктовые наборы переселенцам в Днепропетровской области

Фото: Фонд Ахметова отправил продуктовые наборы переселенцам в Днепропетровской области (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова отправил в Днепропетровскую область 4 тысячи продуктовых наборов. Один из пунктов назначения - поселок Васильковка Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Гуманитарная помощь предназначена для вынужденных переселенцев из разных областей Украины, а также для людей, пострадавших во время российских обстрелов.

В каждом наборе - продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Днепропетровская областьГуманитарная помощь