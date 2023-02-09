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Фонд Ахметова с начала войны передал жителям Украины более 500 тысяч продуктовых наборов

Фото: Фонд Ахметова с начала войны передал более 500 тысяч продуктовых наборов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

За время войны Фонд Рината Ахметова передал жителям Украины более полумиллиона наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Помощь почувствовали на себе жители 22 областей Украины. От города-крепости Бахмута до гостеприимного Львова, приютившего большое количество переселенцев. От изуродованных Гостомеля, Бучи и Чернигова до деоккупированных Изюма, Лимана и Херсона", - отмечают в фонде.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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