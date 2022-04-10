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Фонд Ахметова укомплектував ще 100 тисяч продуктових наборів для українців

Фото: Фонд Ахметова укомплектував ще 100 тисяч продуктових наборів для українців (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Від початку повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова сформував 100 тисяч наборів з продуктами. Ця гуманітарна допомога щодня формується на розподільчих центрах у Києві та Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

90 тисяч продуктових наборів від фонду вже передано мешканцям тих регіонів України, які найбільше постраждали від війни. Усього фонд передасть для українців 200 тисяч наборів із продуктами.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Гуманітарна допомога