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Фонд Ахметова спільно з SCM та ФК "Шахтар" надав гумдопомогу 1,5 млн людей

Фонд Ахметова спільно з бізнесами SCM та ФК "Шахтар" надав гуманітарну допомогу 1,5 млн людей (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Станом на початок квітня гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" вже отримали понад 1,5 млн мешканців України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що із цієї суми - 720 тисяч людей отримали допомогу безпосередньо від фонду. Насамперед йдеться про продуктові набори для населення, а також медикаменти для державних лікарень.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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