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Фонд Ахметова привіз гуманітарну допомогу у Донецьку область

Фото: Фонд Ахметова привіз гуманітарну допомогу у Донецьку область (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова передав у Донецьку область черговий гуманітарний вантаж. Понад 3,6 тисяч продуктових наборів будуть розподілені серед жителів Волноваського, Покровського, Краматорського та Бахмутського районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: цукор, борошно, макарони, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

Загалом фонд уже передав жителям Донецької області понад 60 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Донецька областьГуманітарна допомога