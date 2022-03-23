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Фонд Ахметова надав лікарням більше пів мільйона медикаментів

Фото: Фонд Ахметова надав лікарням більше пів мільйона медикаментів (flickr)
Автор: Ілона Свиридова

Від початку війни Фонд Ріната Ахметова закупив і відправив до лікарень України понад півмільйона одиниць медикаментів. Серед них найнеобхідніше: антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні та інші ліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зокрема, нещодавно фонд передав до медичних закладів Добропілля понад 9 тисяч одиниць високоякісних антибіотиків імпортного виробництва. Перелік медикаментів визначається спільно із МОЗ України.

"Мій Фонд допомагає людям вижити - продуктами, медикаментами. А бізнеси System Capital Management допомагають українській армії захистити суверенітет нашої країни", - сказав Рінат Ахметов.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат Ахметов