Фонд Ахметова передал партию гуманитарной помощи жителям Ахтырки

Так, мобильные бригады доставили в Ахтырку два больших грузовика с продуктовыми наборами.

Наборы с продуктами первой необходимости предназначены прежде всего для людей из самых уязвимых категорий населения (многодетные, люди с инвалидностью 1-2 группы), а также переселенцев, проживающих в городе.

В каждый набор входят: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом фонд уже передал Сумской области более 12 тысяч наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.