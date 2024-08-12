Фонд Ахметова передал "Охматдету" ультразвуковое оборудование для диагностики

"Поддержка "Охматдета" чрезвычайно важна для Фонда Рината Ахметова, ведь это поддержка украинских медиков, которые, несмотря на войну, несмотря на все вызовы и риски, спасают жизнь детей, это поддержка крупнейшей детской больницы в Украине", - отмечает Андрей Мищенко, руководитель программ и проектов фонда.

Ультразвуковая диагностическая система, переданная фондом для нейрохирургического отделения "Охматдета", оснащена прогрессивной технологией получения ультразвуковых данных, сенсорной панелью и широкоформатным монитором высокого разрешения, чтобы высококвалифицированные профессионалы "Охматдета" имели возможность проводить точную диагностику на современном качестве.

"За тот месяц, который прошел после ракетной атаки, в нашей больнице было сделано более 400 операций. Нагрузка на все оборудование растет из-за того, что большая его часть, в частности УЗИ-аппараты, была повреждена. Для нас это уже не первый положительный опыт сотрудничества. с Фондом Рината Ахметова. Надеемся, что и дальше будем вместе делать все, чтобы наша больница максимально быстро восстановилась и наши пациенты могли получать медицинскую помощь на самом высоком уровне", - отмечает Сергей Чернышук, медицинский директор НДСЛ "Охматдет".

"Дети, которые к нам приходят, проходят много обследований. Раньше в случае сомнений детей отправляли, например, на КТ - это лучевая нагрузка, это время, иногда это наркоз. Новый, качественный аппарат УЗИ помогает определить, нужны дополнительные обследования или нет. Аппарат , переданный Фондом Рината Ахметова, ускорит нам диагностику и позволит максимально быстро и качественно делать все обследования", - добавил Павел Плавский, заведующий отделением детской нейрохирургии НДСЛ "Охматдет".

По его словам, медики подбирали именно те датчики, которые необходимы младенцам, датчики для нейрохирургии, плюс стандартные обследования, которые нужны пациентам для подготовки к оперативному вмешательству.

В рамках первого этапа помощи, уже на третий день после теракта, фонд передал "Охматдету" два оснащенных реанимобиля для спасения детей, и эти машины скорой помощи уже выезжают на вызовы.

В тесном сотрудничестве с руководством "Охматдета" Фонд Рината Ахметова продолжает определять потребности медицинского учреждения по восстановлению после российской атаки. Помощь и дальше будет передаваться поэтапно.

Фонд не в первый раз помогает медицинским учреждениям Украины в кризисных ситуациях. В 2019 году был реализован проект "200 скорых для Украины", это крупнейший частный благотворительный проект в сфере неотложной медицины за время независимости.

А во время пандемии коронавируса ключевым элементом помощи стране от Фонда Рината Ахметова стала закупка для государственных больниц более 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ, которые Фонд сумел приобрести и привезти в Украину, несмотря на дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования в мире. Такое оборудование украинская медицина нуждалась больше всего.

С 2014 года фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.