Фонд Ахметова передал больнице "Охматдет" реанимобили

"Поддержка "Охматдета" очень важна для нас, ведь это помощь украинским медикам, которые спасают детей, несмотря на риски и вызовы войны. Реанимобили, которые Фонд Рината Ахметова передал больнице, современно оборудованные автомобили, которые уже готовы помогать медицинским работникам выполнять их непростую и очень работу по сохранению здоровья и жизни наших детей — самого дорогого клада и будущего Украины", - подчеркнула Ирина Блажан, программный директор Фонда Рината Ахметова.

Также Фонд ответил на запрос больницы "Охматдет" и готов снабдить его пациентов аппаратами для гемодиализа (процедуры замещения функции почек). Эти аппараты помогут сохранить здоровье и жизнь маленьких пациентов, которые лечились в разрушенном здании и продолжают борьбу за свою жизнь в других больницах страны.

"Спасибо за помощь. Вы всегда нас поддерживали, но после такой атаки это крайне важно. Это работа на будущее — для того, чтобы Украина могла сохранить жизнь каждого гражданина. Мы все работаем на будущее, на здоровье и жизнь детей, чтобы Украина была сильной, независимой, состоятельной страной, которой каждый из нас будет гордиться", - говорит генеральный директор Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимир Жолнер.

Напомним, в 2019 году по личному решению Рината Ахметова был реализован проект "200 скорых для Украины". Он разрешил повысить уровень экстренной помощи в стране. За рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье, в том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких.