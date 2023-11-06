Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам в Одесской области

Вынужденные переселенцы в поселке Таирово Одесской области получили продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова. Она предназначена для людей, которые были эвакуированы из разных областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Фонд направил для них 2,5 тысяч наборов с продуктами длительного хранения.
В составе каждого набора - продукты первой необходимости. А именно: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.
С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU
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