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Фонд Ахметова передал очередную партию гумпомощи в Запорожье

Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию гумдопомощи в Запорожье (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова отправил в Запорожье очередной гуманитарный груз, чтобы поддержать переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Более тысячи наборов с продуктами первой необходимости были доставлены в "Зеленый центр Метинвест Запорожья", куда переселенцы могут обратиться и получить помощь от фонда.

Напомним, что офис общественного союза работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт или справку ВПЛ.

С начала полномасштабной войны фонд уже доставил в центр более 32 тысяч продуктовых наборов.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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ЗапорожьеГуманитарная помощь