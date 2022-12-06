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Фонд Ахметова передал очередной гуманитарный груз Донецкой области

Фото: Фонд Ахметова передал очередной гуманитарный груз Донецкой области (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставили очередной гуманитарный груз в Донецкую область. На этот раз партия помощи поступила жителям Доброполья и Белицкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Два больших грузовика доставили в прифронтовые города Донецкой области более 3,4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

В первую очередь их получили пожилые люди, а также те, кто пострадал от обстрелов.

Кроме продовольственных наборов фонд доставил для жителей общины партию обогревателей. Они были переданы для переселенцев, которые эвакуировались с опасных территорий и проживают в местах компактного проживания ВПЛ и общежитиях.

До конца года фонд планирует передать еще тысячу таких устройств.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал более 130 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

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Донецкая областьГуманитарная помощь