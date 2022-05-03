Фонд Ахметова передав до Запоріжжя партію гуманітарної допомоги

Фонд Ріната Ахметова передав ще понад тисячу продуктових наборів до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі. Вони насамперед призначені для маріупольців, які змогли евакуюватися з блокадного міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на
Загалом фонд вже передав для переселенців із Маріуполя понад 15 тисяч таких наборів. Усього продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.