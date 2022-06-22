Фонд Ахметова передав продукти до Сумської області

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги до Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Тисяча продуктових наборів буде розподілена серед населених пунктів області в координації із Сумською обласною військовою адміністрацією.
Загалом фонд уже передав до Сумської області понад 3 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".