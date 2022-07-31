Фонд Ахметова передав продуктові набори до Кіровоградської області

Фонд Ріната Ахметова передав гуманітарну допомогу до Кіровоградської області. Мова йде про партію з 1,8 тисячі продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу переданих наборів увійшли: макаронні вироби, борошно, цукор, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.