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Фонд Ахметова передав продуктові набори до Кіровоградської області

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Неділя 31 липня 2022 17:24
Фонд Ахметова передав продуктові набори до Кіровоградської області Фото: Фонд Ахметова передав продуктові набори до Кіровоградської області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав гуманітарну допомогу до Кіровоградської області. Мова йде про партію з 1,8 тисячі продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу переданих наборів увійшли: макаронні вироби, борошно, цукор, крупа, консервована квасоля та тушковане м‘ясо, паштет, печиво. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.

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