Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів для жителів Іванкова

Фонд Ріната Ахметова продовжує надавати гуманітарну допомогу для людей, які проживають у найбільш гарячих точках України. Зокрема, сьогодні фонд передав 1000 продуктових наборів для мешканців Іванкова Вишгородського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Фактично від початку нового етапу війни мирні жителі Іванкова перебували на межі гуманітарної катастрофи.
До складу наборів від фонду увійшли продукти першої необхідності, зокрема: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом місту Києву та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.