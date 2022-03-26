Фонд Ахметова передав партію продуктових наборів до Покровська

Фонд Ріната Ахметова передав до Покровська понад 2700 продуктових наборів. Вони призначені для нужденних - літніх людей і з особливими потребами, які зараз перебувають у особливо скрутній ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Серед інших місць, де вже отримують продуктові наборі - Київ та область, Харків та область, Чернігів, Донеччина.
Крім того, частину наборів передали евакуйованим у Запоріжжя маріупольцям. Загалом, продуктову допомогу Фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.