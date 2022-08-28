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Фонд Ахметова передав партію гумдопомоги переселенцям у Кіровоградській області

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Неділя 28 серпня 2022 20:25
Фонд Ахметова передав партію гумдопомоги переселенцям у Кіровоградській області Фото: Фонд Ахметова передав партію гумдопомоги переселенцям у Кіровоградській області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав до Кіровоградської області чергову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Йдеться про 1,8 тисячі продуктових наборів, які отримали найбільш вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб.

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання, зокрема: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд уже передав до Кіровоградської області 7,2 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 12 млн мешканців України.

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