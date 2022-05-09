Фонд Ахметова передав чергову партію продуктів для жителів Києва

Фонд Ріната Ахметова направив до територіального центру соціального обслуговування Деснянського району міста Києва чергову тисячу продуктових наборів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу фонду.
Насамперед набори призначені для внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей похилого віку, багатодітних та одиноких матерів.
Загалом для мешканців столиці фонд вже передав понад 37 тисячі продуктових наборів. Усього такі набори від фонду отримають 200 тисяч людей.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.