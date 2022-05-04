Фонд Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги мешканцям Києва

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців Києва та переселенців із гарячих точок Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Понад 1,4 тисячі продуктових наборів були доставлені до Центру соціального обслуговування Печерського району столиці.
До складу наборів входять продукти першої необхідності: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, пшенична крупа, а також консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом для мешканців столиці фонд вже передав понад 36 тисяч продуктових наборів. Усього такі набори від фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб, із них 3,5 мільйони були врятовані на Донбасі.